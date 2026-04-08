Нікопольці звернулись до головнокомандувача ЗСУ із закликом посилити оборону Нікополя

Нікопольська громадська організація "Прихист", що обʼєднує містян та жителів Нікопольського району, звернулася з відкритим зверненням до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського із закликом посилити оборону Нікополя та Нікопольського району.

За даними ГО, у березні 2026 року через ворожі обстріли у Нікопольській громаді зафіксовано 5 загиблих та 52 поранених. За перший тиждень квітня — вже 10 загиблих і 89 поранених.

"Ми — громада Нікополя — живемо під обстрілами з літа 2022 року. Не день. Не тиждень. Роки. Це не "складна ситуація". Це системне знищення міста і його мешканців. Щодня вибухи, дрони над головами, поранені та загиблі. Люди не виїжджають не тому, що "звикли", а тому що це їхній дім. І держава має або захищати цей дім, або чесно сказати, що не може. Ми вимагаємо негайного посилення ППО в Нікополі та Нікопольському районі, реального захисту від дронів, конкретних дій для зменшення втрат серед цивільних", — йдеться у зверненні.

Російські війська обстрілюють Нікополь з протилежного берега Дніпра, з позицій в Енергодарі. У квітні безпекова ситуація в Нікополі погіршилась. У Нікопольському районі введені тимчасові обмеження, спрямовані на підвищення безпеки мешканців напередодні Великодніх свят. Зокрема, з 10 по 13 квітня у низці громад заборонено роботу ринків, базарів та будь-яку вуличну торгівлю.