Громадські діячі і ветерани виступили на захист Сергія Пашинського від переслідування правоохоронців

Громадські діячі та ветерани російсько-української війни заявили, що підтримують Сергія Пашинського, очільника Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, який очолював Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони у період з 2014 по 2019 роки. Публічне звернення підписали близько 1000 українців, серед яких лідери громадської думки, такі як виконавчий співпрезидент Ваад України Йосиф Зісельс, ветеран російсько-української війни, командир штурмової роти батальйону "Айдар" 2014 року, кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеню Ігор Лапін, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова, волонтер, військовий та кавалер ордену "За заслуги" ІІІ ступеня та ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Мирослав Гай, військовослужбовець Ігор Луценко, молодший сержант у відставці та голова Українського об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко та інші.

Публічне звернення підписанти оприлюднили в соціальних мережах.

Хвиля інформаційної підтримки Сергія Пашинського стала відповіддю на те, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки в його офісі в рамках розслідування справи 2014 року. Саме на цей період припадають активні дії колишнього нардепа щодо відновлення українського військово-промислового комплексу, зокрема почав виробництво й постачання військової техніки для Збройних Сил України, таких як системи "Нептун", "Вільха", САУ "Богдан", "Стугна", "Корсар".

"Президент і Уряд на сучасному етапі війни ставлять головним завданням максимальне забезпечення Збройних Сил України зброєю власного виробництва. Проте на тлі скандалів із закупівлями зброї та боєприпасів через посередників за завищеними цінами Україна побачила переслідування Голови вітчизняного об’єднання підприємств ВПК за кримінальним провадженням десятирічної давнини. Правоохоронні органи заповзялися переслідувати людину, недавно "оголошену в розшук" нашим ворогом. Ворогом, який поставив собі за мету максимально скоротити виробничі спроможності українського ВПК та його співпрацю з світовими виробниками озброєння", — наголошують підписанти.

Як зазначають ініціатори звернення, Сергій Пашинський організував вивезення з Києва "Стугн" і "Корсарів" у перші дні ворожого вторгнення, домігшись їх використання на фронті. Вироби українських оборонних підприємств потопили крейсер "Москва" (ракета "Нептун"), звільнили острів Зміїний (САУ "Богдана"), щодня забезпечують вогневий вал на лінії фронту.

"В умовах суттєвого скорочення матеріальної та технічної підтримки від міжнародної спільноти – на перший план знову виступають спроможності підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Такі непродумані дії завдають шкоди репутації країни, підривають її обороноздатність, завдають непоправної шкоди вітчизняному ВПК", — зазначається у звернення.

Підписанти звернення закликають до об'єднання та активної підтримки Сергія Пашинського. Серед них, виконавчий співпрезидент Ваад України Йосиф Зісельс; ветеран російсько-української війни, командир штурмової роти батальйону "Айдар" 2014 року, кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеню Ігор Лапін; волонтер, військовий та кавалер ордену "За заслуги" ІІІ ступеня та ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Мирослав Гай; військовослужбовець та журналіст Ігор Луценко; очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова; молодший сержант у відставці та голова Українського об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко; політолог та представник Центр підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктор Таран; Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач; громадський діяч Андрій Смолій; лейтенант ЗСУ Тетяна Чорновол; заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Григорій Шверк.