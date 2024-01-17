Юрій Гудименко закликав українську діаспору допомогти з пришвидшенням надання західної підтримки Україні

Рівень тієї кризи, з якою стикають європейські країни сьогодні, завтра покажуться спокійним середовищем

Країни Заходу повинні усвідомити масштаб загрози від російської агресії, що може спіткати їхніх громадян після України. Цей меседж адресований Конгресу США у зверненні українських ветеранів із закликом пришвидшити надання Україні фінансової, оборонної та гуманітарної допомоги.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю телеканалу "Еспресо".

"Наше звернення, можливо, крапля в океані, але воно показує американським конгресменам, що підтримка України — це морально правильна річ. Це необхідно для безпеки цілої планети та американських громадян також. На жаль, історична практика показує, що чим далі намагаєшся утримувати свою психіку та близьких подалі від війни, чим далі стримуєш свою країну від боротьби з силами зла на планеті, тим більше загрози в тому, що ця сила накриє безпосередньо тебе. Наша ціль, щоб Конгрес, американські політики та громадяни отримали ще один аргумент, чому необхідно допомагати Україні. Я б дуже хотів, щоб інші країни теж зрозуміли повноту загрози. Виходити потрібно з найгіршого прогнозу, і діяти відповідно до нього. Росія, якщо вона переможе Україну або отримає якийсь "почесний" мир, полізе дальше на країни НАТО", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, рівень тієї кризи, з якою стикають європейські країни сьогодні, завтра покажуться спокійним середовищем у порівнянні з тим, що буде, якщо Росія полізе на Естонію, Польщу, Литву або Латвію.

"Це буде лише початок. Мені би хотілося максимально активного включення української діаспори у Сполучених Штатах. Там є стала традиція спілкування зі своїми сенаторами та конгресменами. Немає проблеми знайти адреси, електронні скриньки, телефони їх офісів і напряму туди звернутися. В США проживають мільйони українців вже в 3-4 поколінні, хтось переїхав туди після початку повномасштабного вторгнення. Разом це може бути величезна сила", — підкреслив Юрій Гудименко.