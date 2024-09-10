Войну в Украине спешат завершить осенью: чего опасается Зеленский

Сейчас нет поводов думать, что Путин сдается, напротив, он, вероятно, готов к долгой войне

Столкнувшись с риском сокращения военной помощи Украине со стороны союзников, президент Владимир Зеленский работает над планом, как завершить войну этой осенью. Основная задача — добиться мира на приемлемых для Киева условиях.

Об этом говорится в материале информационного агентства Испании EFE. Отмечается, что Зеленский сам говорил, что у Украины есть "план победы". При этом он заявлял, что война может закончиться этой осенью, если союзники нашей страны окажут достаточное давление на Кремль, предложив Киеву дополнительную военную поддержку.

Глава государства объяснял, что одним из главных факторов достижения этого станет успех украинской операции в российском Курском регионе, где Киев контролирует около 1300 квадратных километров в месяц после начала этого наступления.

"Похоже, что цель Курской операции заключалась в том, чтобы заставить Москву отправить туда войска с Донбасса, укрепить моральный дух в стране и, возможно, заставить Путина пойти на переговоры. Но, похоже, это не работает. Не похоже, что Путин сдается. Похоже, он готов к долгой войне", — рассказал EFE украинский аналитик Владимир Дубовик.

Также, как отмечал Владимир Зеленский, кроме возможности обмена оккупированными территориями, план имеет и экономический аспект и предложения о роли, которую Киев должен играть в архитектуре международной безопасности.

В то же время, Киев активно готовится к проведению второго саммита. Его цель будет заключаться в том, чтобы как можно больше стран оказывали давление на Россию, чтобы она в итоге приняла мир на условиях, предложенных Киевом.

Позиция, которую займут близкие к России государства, такие как Китай или Индия, во многом зависит от эффективности этого давления. Киев со своей стороны делает все возможное, но они пока не проявили готовности использовать свое влияние на Москву, чтобы заставить Россию полностью или частично уйти из Украины, как того требует Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что переломный момент в войне в Украине еще не наступил, но он уже близко.