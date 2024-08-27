Почему Путин "проспал" наступление ВСУ и чем может ответить Россия? Интервью с генералом Беном Ходжесом

Генерал армии США впечатлен планированием контрнаступления ВСУ в Курской области.

Успех ВСУ во время контрнаступления в Курской области РФ стал неожиданностью для многих обозревателей на Западе. Но не для Бена Ходжеса — американского генерала в отставке, бывшего командующего армией США в Европе — который последовательно поддерживает Украину.

"Телеграф" пообщался с Беном Ходжесом об актуальных целях и последствиях операции ВСУ на Курщине и других возможных направлениях атак украинской армии.

Дилемма для Кремля

— Украинское контрнаступление в Курской области – действительно интересно узнать ваше мнение относительно того, каковы основные цели этой операции.

— Мы не знаем точно всех целей, и не должны знать. Украинское правительство и Генеральный штаб очень хорошо поработали над защитой информации.

Именно поэтому Украине удалось добиться эффекта неожиданности против россиян на Курском направлении. Но есть несколько предположений относительно преследуемых целей.

Во-первых, президент Владимир Зеленский заявил, что целью является создания большой буферной зоны на российской стороне в Курской области, что важно, поскольку россияне использовали этот район в прошлом для атак против украинских гражданских, убивая мирных жителей, а также для наземных операций в направлении Сум, например.

Итак, важная цель состоит в том, чтобы "зачистить" эту территорию, предотвратить ее использование российской стороной.

Во-вторых, очевидно, что это меняет динамику войны. В последние несколько месяцев поступали в основном плохие новости из-за постепенного российского продвижения на Востоке. Теперь нарратив вдруг изменился. Россияне в беде, и им нужно решить, что с этим делать.

Благодаря созданию этого "плацдарма" Украина теперь может подвинуть свои дальнобойные системы дальше на территорию РФ, с которых сможет наносить удары по российским аэродромам, нефтяной и газовой инфраструктуре и тому подобное. Поскольку США и другие страны не позволяют Киеву использовать предоставленное ими вооружение для таких целей.

Это ставит Кремль перед дилеммой. Игнорировать это? Перебросить силы из других мест? Как с этим бороться? Украинские силы уже захватили газовый узел в Судже, что потенциально оказывает огромное экономическое и практическое влияние на Россию. АЭС в Курске также возможно под угрозой. Можно увидеть потенциал, который создает это для любых будущих переговоров, а также огромное внутреннее давление на Кремль.

Но, думаю, это часть более широкого плана, направленного на достижение тех результатов, которые я только что описал. Украинские силы все еще проводят многомерные операции: наносят дальнобойные точечные удары по нефтяным и газовым терминалам, нарушают железнодорожное сообщение, уничтожают аэродромы, потопили паром в порту "Кавказ" вблизи Крыма. Все эти действия совершаются одновременно.

Это не совпадение. Это блестящее планирование и выбор целей со стороны Генерального штаба ВСУ и ГУР для достижения всех этих эффектов одновременно. Я впечатлен.

Путину не хотели доносить плохие новости?

— Мы видели, что реакция Путина на операцию ВСУ была довольно медленной и вялой. Почему он так пассивен в этом вопросе? Недавно поехал в Азербайджан, позируя перед камерами, встречаясь с президентом Алиевым, словно пытаясь создать впечатление, что ничего не произошло. Почему?

— Конечно, я могу только предполагать, но думаю, есть три важных момента.

Во-первых, в автократическом правительстве диктаторского типа люди неохотно сообщают боссу плохие новости. Думаю, что его могли несвоевременно и неточно проинформировать о происходящем или о серьезности ситуации. И, думаю, такая же тенденция наблюдается и на более низких уровнях.

Медленная реакция могла быть, потому что люди, возможно, были удивлены, не хотели признавать своего удивления или не хотели приносить плохие новости, или искали кого-то другого, на кого можно было бы свалить вину. Путин склонен исчезать во время больших кризисов; он отправился в Баку и Чечню и занимался другими делами, чтобы создать определенную дистанцию между собой и этой проблемой.

Это также отражает тот факт, что у них плохо отлаженная структура командования и управления. Кто несет ответственность? Есть Генеральный штаб ВС РФ, есть ФСБ, есть Росгвардия, есть внутренние силы, пограничные войска и все они ненавидят друг друга. Поэтому вряд ли происходит хорошее сотрудничество и обмен разведданными между разными штабами.

Поэтому я думаю, что все эти факторы способствуют медленной, неэффективной реакции на данный момент. В конце концов они это исправят, начнут собирать силы с других мест. Смогут ли они сделать это достаточно быстро, чтобы организовать какой-нибудь эффективный контрудар против украинского контрнаступления? Думаю, узнаем в течение следующих нескольких дней.

Но мне кажется, что украинский Генштаб очень хорошо подготовился к этому и, вероятно, продумал все возможные российские реакции. Допускаю, что они готовы наблюдать за реагированием россиян и сделать так, чтобы им было очень тяжело во время этого.

— Может ли территория в Курщине, где ВСУ провели наступление, стать ловушкой для российских войск? Могут ли они попасть в окружение?

— Разумеется, такая возможность существует. И я представляю, что украинские командиры тщательно обдумывают: отвлекаться на небольшие очаги [российских войск] или сосредотачиваться на больших целях. Мое предположение состоит в том, что они будут оставаться сосредоточенными на основных целях.

Маленькие очаги [российских сил] есть. Но они не представляют серьезной угрозы. Их либо заставят сдаться, либо уничтожат, когда украинские войска будут готовы к этому.

Крымский мост падет

— Как вы думаете, где еще Украина может провести столь же неожиданную операцию, как в Курской области? Может ли это быть, например, Крым? Помню, во время нашего предыдущего интервью вы говорили, что именно Крым является ключевой территорией этой войны.

— Я по-прежнему думаю, что Крым остается решающей территорией этой войны. Но это другая география.

И, как мне кажется (хотя не могу точно утверждать) ГУР и Генштаб приближаются к Крыму, во-первых, изолируя его, уничтожая паромы, десантные корабли, все суда, которые используют россияне для передвижения туда и обратно. Когда они будут готовы, Крымский мост также будет разрушен.

Продолжаются атаки на российскую противовоздушную оборону, аэродромы и флот. Черноморского флота там уже почти нет, украинские силы делают Крым непригодным для россиян. Думаю, что они освободят его, когда завершат другие действия.

Похоже, что они атакуют на разных уровнях и в разных направлениях, используя разные методы, чтобы создать много проблем российской стороне.

— Кроме того, контрнаступление в Курской области показало, что приграничные регионы России не так хорошо защищены. Возможно ли, что Украина может продвинуться вперед в районе Белгородской или Брянской области, чтобы создать определенный импульс?

— Это вполне возможно, но для этого требуются значительные ресурсы. И Генеральный штаб ВСУ должен решить, где именно приоритезировать свои усилия. Ведь очевидно, что им приходится вести тяжелые бои в Покровском районе, чтобы удержать россиян от какого-либо значительного прорыва. Это требует больших ресурсов.

И это касается не только людей или техники, но и боеприпасов, топлива, медицинского обеспечения, обслуживания. Поэтому я думаю, что Генеральный штаб обдумывает, где можно рисковать, и что является приоритетом. Нельзя распыляться и терять возможность защитить то, что уже взяли под контроль. Так что будет постоянный баланс или напряжение между возможностями, ресурсами и рисками.

Это и есть искусство войны — умение оценивать риски и возможности, принимать сложные решения по распределению ресурсов.

Никто ни в одной войне никогда не имел достаточно ресурсов. То есть вы можете назвать любого командира, любую войну, и они всегда должны были делать выбор, где рисковать и что ставить в приоритет. И я думаю, что именно это сейчас делает Генеральный штаб.

— Когда Россия будет делать выбор и планировать контрнаступление в Курской области, придется ли им передислоцировать часть своих сил с Востока Украины? Следует ли ожидать опрокидывания российских войск?

— Вероятно, это один из эффектов, который стремится достичь Генштаб ВСУ — заставить РФ перебросить ресурсы с ее наступления в Запорожской области или в направлении Покровска. Они не захотят этого делать, потому что даже если их прогресс очень медленный и с огромными потерями, они все же приближаются к Покровску.

Это будет зависеть от того, на каком уровне и кто отдаст приказ, например, перебросить одну или две дивизии. Это будет нелегко. То есть это сотни километров, которые нужно преодолеть. В таком случае они будут использовать и железнодорожный транспорт, и грузовики, так что эти транспортные средства больше не будут доступны для перевозки боеприпасов или других ресурсов для наступления. Это создает реальную проблему для российской стороны. Я не знаю, будут ли они вообще перекидывать силы.

Не знаю, сколько резервов у россиян осталось, только видел сообщения, что они уже собирают людей из других мест. Увидим. Но я предполагаю, что это один из результатов, которого Генштаб ВСУ хотел добиться.

Запад должен перестать бояться распада России

— Также хочу вас спросить о реакции Запада на Курскую контрнаступательную операцию ВСУ. Видела в вашем профиле в X очень точное выражение, что Запад наконец-то должен быть готов к поражению России или ее распаду. Делает ли это контрнаступление легче для западных столиц подготовку к такому сценарию?

— Я не уверен, что это так. Надеюсь, что наши правительства перестанут так сильно беспокоиться о том, что произойдет, если режим в России падет. В то же время мы должны планировать и обдумывать, если это произойдет, кто будет контролировать ядерное оружие, что будет с энергетической инфраструктурой и так далее. Но мы не должны этого бояться. И не должны делать ничего, что могло бы помешать этому произойти.

Думаю, мы были удивлены, когда закончилась Холодная война, и Советский Союз распался, потому что не могли поверить, что это вообще возможно. Мы не были готовы. Это произошло, и не было хаоса — многие люди стали свободными. Но из-за того, что мы не подготовились к этому, "неправильные" люди смогли прийти к власти в России, как Владимир Путин, например.

Срок президента США Джо Байдена истекает в январе [2025-го]. Было бы приятно полагать, что в последние несколько месяцев он решит сказать: "Нам нужно более решительно подумать о наследии". Но, к сожалению, есть страх, что Россия может использовать ядерное оружие. Я думаю, что этот страх чрезмерен. Украинцы постоянно показывают, что мы сами себя сдерживаем.

В то же время я слушал речь вице-президента Камалы Харрис [на съезде Демократической партии в Чикаго 22 августа]. Она звучала очень убедительно, проукраински, проевропейски, пронатовски, и говорила о привлечении России и других тираний к ответственности. Итак, если ее выберут, она будет по крайней мере такой же сильной, как Байден. У меня есть ощущение, что она будет даже еще более решительной. Это также зависит от ее команды.

Если же президентом снова станет Трамп, то я не знаю…

Европа должна делать больше

— Никто не знает… Достаточно сложно предугадать. Также я видела, что вы были среди тех, кто на днях призвал администрацию Байдена наконец-то представить стратегию победы в Украине. Как думаете, они сделают это перед тем, как покинуть офис?

— Я не знаю.У меня нет ощущения, что они это сделают. Часть соглашения с Конгрессом весной, когда, наконец, был одобрен пакет помощи для Украины, предусматривала представление администрацией стратегии для достижения результата в этой войне, и они этого все еще не сделали.

У меня нет ощущения, что администрация собирается сделать что-то смелое [в представлении стратегии по Украине]. Приоритетом является выиграть выборы.

— Поэтому важно, чтобы у следующего президента была стратегия для Украины, потому что просто слов недостаточно. Всегда важные действия.

— Вы совершенно правы. Конечно, Германия и другие европейские страны должны будут активизировать свои усилия, особенно, если США не справятся.

Это не снимает давление с Европы. Фактически Германия, Польша, Румыния заплатят наибольшую цену, если Украина терпит неудачу, с миллионами беженцев и приближающейся к их границам Россией. Поэтому наши европейские союзники должны делать больше независимо от того, что делают или не делают США.

— А как считаете, связан ли тайминг операции Украины в Курской области с американскими выборами? Это ведь также демонстрирует партнерам, что Украина способна на прорывы и решительные действия.

— Я не знаю, связано ли время операции непосредственно с выборами в США, но, конечно, то, что это контрнаступление проходит хорошо во время выборов в США, является хорошим знаком.

Но я думаю, что это больше связано с тем, что Украине удалось получить достаточно боеприпасов и ресурсов для этого. У вас хорошая погода, и вы хотите добиться эффектов, о которых мы с вами говорили. Поэтому в этом смысле я бы сказал, что это хорошее стечение обстоятельств.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что свежий отчет правительства США содержит информацию о трудностях России в обеспечении должного уровня противовоздушной обороны Крыма.