Укр

Почему Путин "проспал" наступление ВСУ и чем может ответить Россия? Интервью с генералом Беном Ходжесом

Автор
Ольга Кирилова Ольга Кирилова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Генерал армии США Бен Ходжес анализирует наступление ВСУ на Курщине
Генерал армии США Бен Ходжес анализирует наступление ВСУ на Курщине. Фото Ukrainian World Congress

Генерал армии США впечатлен планированием контрнаступления ВСУ в Курской области.

Успех ВСУ во время контрнаступления в Курской области РФ стал неожиданностью для многих обозревателей на Западе. Но не для Бена Ходжеса — американского генерала в отставке, бывшего командующего армией США в Европе — который последовательно поддерживает Украину.

"Телеграф" пообщался с Беном Ходжесом об актуальных целях и последствиях операции ВСУ на Курщине и других возможных направлениях атак украинской армии.

Дилемма для Кремля

— Украинское контрнаступление в Курской области – действительно интересно узнать ваше мнение относительно того, каковы основные цели этой операции.

— Мы не знаем точно всех целей, и не должны знать. Украинское правительство и Генеральный штаб очень хорошо поработали над защитой информации.

Именно поэтому Украине удалось добиться эффекта неожиданности против россиян на Курском направлении. Но есть несколько предположений относительно преследуемых целей.

Во-первых, президент Владимир Зеленский заявил, что целью является создания большой буферной зоны на российской стороне в Курской области, что важно, поскольку россияне использовали этот район в прошлом для атак против украинских гражданских, убивая мирных жителей, а также для наземных операций в направлении Сум, например.

Итак, важная цель состоит в том, чтобы "зачистить" эту территорию, предотвратить ее использование российской стороной.

Во-вторых, очевидно, что это меняет динамику войны. В последние несколько месяцев поступали в основном плохие новости из-за постепенного российского продвижения на Востоке. Теперь нарратив вдруг изменился. Россияне в беде, и им нужно решить, что с этим делать.

Благодаря созданию этого "плацдарма" Украина теперь может подвинуть свои дальнобойные системы дальше на территорию РФ, с которых сможет наносить удары по российским аэродромам, нефтяной и газовой инфраструктуре и тому подобное. Поскольку США и другие страны не позволяют Киеву использовать предоставленное ими вооружение для таких целей.

Это ставит Кремль перед дилеммой. Игнорировать это? Перебросить силы из других мест? Как с этим бороться? Украинские силы уже захватили газовый узел в Судже, что потенциально оказывает огромное экономическое и практическое влияние на Россию. АЭС в Курске также возможно под угрозой. Можно увидеть потенциал, который создает это для любых будущих переговоров, а также огромное внутреннее давление на Кремль.

Но, думаю, это часть более широкого плана, направленного на достижение тех результатов, которые я только что описал. Украинские силы все еще проводят многомерные операции: наносят дальнобойные точечные удары по нефтяным и газовым терминалам, нарушают железнодорожное сообщение, уничтожают аэродромы, потопили паром в порту "Кавказ" вблизи Крыма. Все эти действия совершаются одновременно.

Это не совпадение. Это блестящее планирование и выбор целей со стороны Генерального штаба ВСУ и ГУР для достижения всех этих эффектов одновременно. Я впечатлен.

Путину не хотели доносить плохие новости?

— Мы видели, что реакция Путина на операцию ВСУ была довольно медленной и вялой. Почему он так пассивен в этом вопросе? Недавно поехал в Азербайджан, позируя перед камерами, встречаясь с президентом Алиевым, словно пытаясь создать впечатление, что ничего не произошло. Почему?

— Конечно, я могу только предполагать, но думаю, есть три важных момента.

Во-первых, в автократическом правительстве диктаторского типа люди неохотно сообщают боссу плохие новости. Думаю, что его могли несвоевременно и неточно проинформировать о происходящем или о серьезности ситуации. И, думаю, такая же тенденция наблюдается и на более низких уровнях.

Медленная реакция могла быть, потому что люди, возможно, были удивлены, не хотели признавать своего удивления или не хотели приносить плохие новости, или искали кого-то другого, на кого можно было бы свалить вину. Путин склонен исчезать во время больших кризисов; он отправился в Баку и Чечню и занимался другими делами, чтобы создать определенную дистанцию между собой и этой проблемой.

Это также отражает тот факт, что у них плохо отлаженная структура командования и управления. Кто несет ответственность? Есть Генеральный штаб ВС РФ, есть ФСБ, есть Росгвардия, есть внутренние силы, пограничные войска и все они ненавидят друг друга. Поэтому вряд ли происходит хорошее сотрудничество и обмен разведданными между разными штабами.

Поэтому я думаю, что все эти факторы способствуют медленной, неэффективной реакции на данный момент. В конце концов они это исправят, начнут собирать силы с других мест. Смогут ли они сделать это достаточно быстро, чтобы организовать какой-нибудь эффективный контрудар против украинского контрнаступления? Думаю, узнаем в течение следующих нескольких дней.

Но мне кажется, что украинский Генштаб очень хорошо подготовился к этому и, вероятно, продумал все возможные российские реакции. Допускаю, что они готовы наблюдать за реагированием россиян и сделать так, чтобы им было очень тяжело во время этого.

— Может ли территория в Курщине, где ВСУ провели наступление, стать ловушкой для российских войск? Могут ли они попасть в окружение?

— Разумеется, такая возможность существует. И я представляю, что украинские командиры тщательно обдумывают: отвлекаться на небольшие очаги [российских войск] или сосредотачиваться на больших целях. Мое предположение состоит в том, что они будут оставаться сосредоточенными на основных целях.

Маленькие очаги [российских сил] есть. Но они не представляют серьезной угрозы. Их либо заставят сдаться, либо уничтожат, когда украинские войска будут готовы к этому.

Крымский мост падет

— Как вы думаете, где еще Украина может провести столь же неожиданную операцию, как в Курской области? Может ли это быть, например, Крым? Помню, во время нашего предыдущего интервью вы говорили, что именно Крым является ключевой территорией этой войны.

— Я по-прежнему думаю, что Крым остается решающей территорией этой войны. Но это другая география.

И, как мне кажется (хотя не могу точно утверждать) ГУР и Генштаб приближаются к Крыму, во-первых, изолируя его, уничтожая паромы, десантные корабли, все суда, которые используют россияне для передвижения туда и обратно. Когда они будут готовы, Крымский мост также будет разрушен.

Продолжаются атаки на российскую противовоздушную оборону, аэродромы и флот. Черноморского флота там уже почти нет, украинские силы делают Крым непригодным для россиян. Думаю, что они освободят его, когда завершат другие действия.

Похоже, что они атакуют на разных уровнях и в разных направлениях, используя разные методы, чтобы создать много проблем российской стороне.

— Кроме того, контрнаступление в Курской области показало, что приграничные регионы России не так хорошо защищены. Возможно ли, что Украина может продвинуться вперед в районе Белгородской или Брянской области, чтобы создать определенный импульс?

— Это вполне возможно, но для этого требуются значительные ресурсы. И Генеральный штаб ВСУ должен решить, где именно приоритезировать свои усилия. Ведь очевидно, что им приходится вести тяжелые бои в Покровском районе, чтобы удержать россиян от какого-либо значительного прорыва. Это требует больших ресурсов.

И это касается не только людей или техники, но и боеприпасов, топлива, медицинского обеспечения, обслуживания. Поэтому я думаю, что Генеральный штаб обдумывает, где можно рисковать, и что является приоритетом. Нельзя распыляться и терять возможность защитить то, что уже взяли под контроль. Так что будет постоянный баланс или напряжение между возможностями, ресурсами и рисками.

Это и есть искусство войны — умение оценивать риски и возможности, принимать сложные решения по распределению ресурсов.

Никто ни в одной войне никогда не имел достаточно ресурсов. То есть вы можете назвать любого командира, любую войну, и они всегда должны были делать выбор, где рисковать и что ставить в приоритет. И я думаю, что именно это сейчас делает Генеральный штаб.

Когда Россия будет делать выбор и планировать контрнаступление в Курской области, придется ли им передислоцировать часть своих сил с Востока Украины? Следует ли ожидать опрокидывания российских войск?

— Вероятно, это один из эффектов, который стремится достичь Генштаб ВСУ — заставить РФ перебросить ресурсы с ее наступления в Запорожской области или в направлении Покровска. Они не захотят этого делать, потому что даже если их прогресс очень медленный и с огромными потерями, они все же приближаются к Покровску.

Это будет зависеть от того, на каком уровне и кто отдаст приказ, например, перебросить одну или две дивизии. Это будет нелегко. То есть это сотни километров, которые нужно преодолеть. В таком случае они будут использовать и железнодорожный транспорт, и грузовики, так что эти транспортные средства больше не будут доступны для перевозки боеприпасов или других ресурсов для наступления. Это создает реальную проблему для российской стороны. Я не знаю, будут ли они вообще перекидывать силы.

Не знаю, сколько резервов у россиян осталось, только видел сообщения, что они уже собирают людей из других мест. Увидим. Но я предполагаю, что это один из результатов, которого Генштаб ВСУ хотел добиться.

Запад должен перестать бояться распада России

Также хочу вас спросить о реакции Запада на Курскую контрнаступательную операцию ВСУ. Видела в вашем профиле в X очень точное выражение, что Запад наконец-то должен быть готов к поражению России или ее распаду. Делает ли это контрнаступление легче для западных столиц подготовку к такому сценарию?

— Я не уверен, что это так. Надеюсь, что наши правительства перестанут так сильно беспокоиться о том, что произойдет, если режим в России падет. В то же время мы должны планировать и обдумывать, если это произойдет, кто будет контролировать ядерное оружие, что будет с энергетической инфраструктурой и так далее. Но мы не должны этого бояться. И не должны делать ничего, что могло бы помешать этому произойти.

Думаю, мы были удивлены, когда закончилась Холодная война, и Советский Союз распался, потому что не могли поверить, что это вообще возможно. Мы не были готовы. Это произошло, и не было хаоса — многие люди стали свободными. Но из-за того, что мы не подготовились к этому, "неправильные" люди смогли прийти к власти в России, как Владимир Путин, например.

Срок президента США Джо Байдена истекает в январе [2025-го]. Было бы приятно полагать, что в последние несколько месяцев он решит сказать: "Нам нужно более решительно подумать о наследии". Но, к сожалению, есть страх, что Россия может использовать ядерное оружие. Я думаю, что этот страх чрезмерен. Украинцы постоянно показывают, что мы сами себя сдерживаем.

В то же время я слушал речь вице-президента Камалы Харрис [на съезде Демократической партии в Чикаго 22 августа]. Она звучала очень убедительно, проукраински, проевропейски, пронатовски, и говорила о привлечении России и других тираний к ответственности. Итак, если ее выберут, она будет по крайней мере такой же сильной, как Байден. У меня есть ощущение, что она будет даже еще более решительной. Это также зависит от ее команды.

Если же президентом снова станет Трамп, то я не знаю…

Европа должна делать больше

Никто не знает… Достаточно сложно предугадать. Также я видела, что вы были среди тех, кто на днях призвал администрацию Байдена наконец-то представить стратегию победы в Украине. Как думаете, они сделают это перед тем, как покинуть офис?

— Я не знаю.У меня нет ощущения, что они это сделают. Часть соглашения с Конгрессом весной, когда, наконец, был одобрен пакет помощи для Украины, предусматривала представление администрацией стратегии для достижения результата в этой войне, и они этого все еще не сделали.

У меня нет ощущения, что администрация собирается сделать что-то смелое [в представлении стратегии по Украине]. Приоритетом является выиграть выборы.

Поэтому важно, чтобы у следующего президента была стратегия для Украины, потому что просто слов недостаточно. Всегда важные действия.

— Вы совершенно правы. Конечно, Германия и другие европейские страны должны будут активизировать свои усилия, особенно, если США не справятся.

Это не снимает давление с Европы. Фактически Германия, Польша, Румыния заплатят наибольшую цену, если Украина терпит неудачу, с миллионами беженцев и приближающейся к их границам Россией. Поэтому наши европейские союзники должны делать больше независимо от того, что делают или не делают США.

— А как считаете, связан ли тайминг операции Украины в Курской области с американскими выборами? Это ведь также демонстрирует партнерам, что Украина способна на прорывы и решительные действия.

— Я не знаю, связано ли время операции непосредственно с выборами в США, но, конечно, то, что это контрнаступление проходит хорошо во время выборов в США, является хорошим знаком.

Но я думаю, что это больше связано с тем, что Украине удалось получить достаточно боеприпасов и ресурсов для этого. У вас хорошая погода, и вы хотите добиться эффектов, о которых мы с вами говорили. Поэтому в этом смысле я бы сказал, что это хорошее стечение обстоятельств.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что свежий отчет правительства США содержит информацию о трудностях России в обеспечении должного уровня противовоздушной обороны Крыма.

Теги:
#США #Курск #Бен Годжес