Дом российского оппозиционера Пономарева под Киевом получил повреждения после атаки дроном: подробности

В четверг, 1 августа, при атаке на Киев ударный дрон-камикадзе "Герань-2" армии РФ ударил по дому российского оппозиционера Ильи Пономарева. Он получил многочисленные осколочные ранения.

Об этом OBOZ.UA сообщили источники. Известно, что БПЛА взорвался в пяти метрах от входной двери. Дом получил повреждения.

Политик был под прицелом

Перед этим, в ходе массированной атаки между 3 и 4 часами утра среды, 31 июля, на территорию участка Ильи Пономарева уже прилетало три дрона. Однако их сбило ПВО и они упали на расстоянии 50-100 метров от дома, нанеся лишь незначительный ущерб.

Источники отметили, что тогда здание Пономарева не было целью, однако сегодняшняя ночная атака показала, что именно российский оппозиционер был под прицелом.

Пономарев находится в безопасности под защитой. Полиция Киева и Киевской области проводит расследование.

Реакция Пономароева на обстрел

Политик уже отреагировал на удар по его дому. Он заявил, что это уже пятое покушение на его жизнь.

"Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была самой нестандартной и успешной, против которой было трудно защититься. Но х**н им!" – написал Пономарев в соцсети X, пообещав больше подробностей впоследствии.

Следует добавить и то, что Российская ФСБ в феврале этого года возбудила против Пономарева несколько уголовных дел — о госизмене в форме перехода на сторону противника, участии в террористической организации и публичных призывах к террору.

Сам Пономарев покинул Россию в 2014 году. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Пономарев выступает за финансирование ВСУ и террористические акты в России как путь к свержению режима Владимира Путина.

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