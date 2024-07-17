В Германии хотят сократить помощь Украине: названы причины

Страна выделит 4 млрд евро

В 2025 году Германия намерена сократить военную помощь Украине. Правительство планирует выделить стране 4 млрд евро.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что в текущем году Германия выделила Украине примерно 8 млрд евро в 2024 году.

Отмечается, что крупнейшая экономика еврозоны избежала рецессии в начале года, однако ее рост оказался медленнее, чем ожидалось. Правительство Германии, как и Великобритании и Франции, изо всех сил пытается закрыть бюджетную дыру.

Бюджет на 2025 год содержит среднесрочное финансовое планирование до 2028 года. Именно тогда должен закончиться специальный фонд вооруженных сил, необходимый для достижения минимальных целей расходов НАТО.

В 2028 году в регулярном бюджете будет дефицит в размере 39 млрд евро, а для достижения цели НАТО без специального фонда потребуется 28 млрд евро, сообщили источники в министерстве финансов. По данным источников, в 2026 и 2027 годах будет дефицит финансирования в размере 13 млрд евро.

Ранее Министерство обороны Германии направило правительству запрос на дополнительные 3,8 млрд евро. Их хотят потратить на вооружение и боеприпасы как для Украины, так и для Бундесвера.

Также отметим, что Германия может помочь Украине вернуть мужчин. Это возможно в том случае, если от Киева поступит запрос.