Тысячи уже в ВСУ: в Минюсте рассказали, как продвигается мобилизация осужденных в Украине

После того, как в Украине разрешили мобилизовывать осужденных, уже более 2750 заключенных приняли решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины добровольно. В общей сложности первый этап мобилизации заключенных может принести ВСУ более 4000 добровольцев, которые сменят тюрьму на окопы.

Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську. Он отметил, что армия получает солдат, мотивация которых выше, чем у мобилизованных.

"Мотивация наших заключенных сильнее, чем у наших обычных солдат… Их освобождение – это лишь часть мотива. Они хотят защитить свою страну и хотят пролистать эту страницу", – отметил он.

Впрочем, с прохождением службы у рекрутов будут нюансы. Да, служить они будут только в подразделениях, которые сформированы из таких же заключенных. Но руководить ими будут только кадровые военные ВСУ.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий мобилизацию осужденных для защиты от российской агрессии. Позже документ подписал президент Зеленский. Уже в конце мая в Украине начали давать заключенным разрешения на мобилизацию в Вооруженные силы. При этом для осужденных будет действовать условно-досрочное освобождение от наказания при прохождении ими военной службы.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что более 3000 заключенных подали заявления на получение условно-досрочного освобождения для того, чтобы участвовать в обороне Украины. Они готовы присоединиться к рядам ВСУ.