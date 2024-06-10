Вручили повестку, потому что документ о "броне" остался дома. Что делать

Объяснение от адвоката

Если вы забыли дома документы о бронировании и на улице вам вручает повестку представитель ТЦК, то нужно будет аннулировать повестку. Об этом "Телеграфу" объяснили в адвокатском бюро "Дубок і партнери".

Вручить повестку действительно могут

Подтверждением бронирования работников и их отсрочки является выписка из Приказа Министерства экономики Украины.

Вручение повестки человеку с "броней" не нарушает законодательство. Статья 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК и СП (военкомат) по повестке или мобилизационному распоряжению.

"Это обязанность всех граждан, независимо от возраста или отсрочки. Следовательно, забронированные граждане, как и все остальные, обязаны явиться в соответствующий ТЦК и СП в указанный в повестке срок", — отметили в адвокатском бюро.

Алгоритм действий

Итак, у вас есть повестка и вам нужно явиться в военкомат для того, чтобы ее аннулировать.

"Но мобилизовать таких граждан не смогут, поскольку, работодатель бронированием обеспечивает временное освобождение таких работников от мобилизации. Соответственно, такая повестка будет аннулирована ", — уточняют адвокаты.

Во избежание получения повестки лица, имеющие "бронь", должны носить с собой такой документ и предъявлять его при вручении повестки.

"Итак, если гражданина остановили (но документов при себе нет) и ему выдали повестку, но он имеет "бронь", то нужно явиться в военкомат, взяв с собой выписку из Приказа Министерства экономики Украины о бронировании, для уточнения данных".

Мобилизовать забронированного работника не могут", — подытожили в адвокатском бюро.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы, проходящие военно-врачебную комиссию, могут не согласиться с ее результатами. В таком случае человек может обжаловать решение в штатном ВЛК, в том числе центральном, или в судебном порядке.