Результаты удара впечатляют: на российском аэродроме Морозовск уничтожено несколько самолетов

Атаку на российский аэродром Морозовск провела СБУ вместе с военными и силами обороны. По предварительным данным, уничтожены не менее 6 самолетов.

Как рассказали проинформированные источники "Телеграфа", на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34 — именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.

"Результаты совместной спецоперации поражают — уничтожено по меньшей мере 6 военных самолетов России, а еще 8 получили существенные повреждения. Кроме техники, около 20 военных рашистов стали "двухсотыми" или "трехсотыми"", — сообщили наши источники.

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