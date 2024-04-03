Ждать повестки на ВВК? Что изменит закон об отмене ограниченно пригодных

У Кабмина три месяца, чтобы внести ясность в правила и список болезней. Пока все по старому

В Украине отменили категорию ограниченно пригодных. Этим людям нужно будет повторно пройти комиссию. Но не сейчас. Старые правила будут еще действовать несколько месяцев.

Адвокат по военному праву Анна Ляшенко объяснила "Телеграфу", что Кабмин имеет три месяца для внесения изменений в приказы. Например, приказ 402 относительно болезней, определяющих степень пригодности.

Только после этого начнется просмотр категорий. За это время мы должны узнать больше важных деталей.

Как было

До сих пор военнообязанные от 18 до 60 лет делились на 3 категории по состоянию здоровья. Категорию определяет военно-врачебная комиссия (ВВК): пригодные, непригодные и ограниченно пригодные (Категория "В").

Категория "В" — это непригодность в мирное время, но в военное уже "ограниченной годностью". То есть вас могут мобилизовать, но по состоянию здоровья не могут давать именно трудную "должность" вроде штурмовика. Ограниченное пригодность устанавливает, что человек не может делать. Но не устанавливает, где. Поэтому многие ограниченно пригодные находятся на "нули".

Согласно приказу Минобороны №402, ограниченно пригодные должны были служить в: укомплектовании частей второй очереди, частях или подразделениях обеспечения, военкоматах (ТЦК и СП), учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Ограниченно пригодные не могли служить в:

десанты,

плавсостав флота,

морской пехоты,

спецсооружениях.

Что дальше

Анна Ляшенко подчеркивает, что теперь на законодательном уровне следует прописать все правила. Ведь сейчас у нас есть только одно предложение.

"Что теперь произойдет на законодательном уровне? Этого одного предложения мало. Прохождение ВВК регулируется либо 402-м приказом Министерства обороны, либо приказ №333 по ГКСУ и приказ №285 по МВД. И все они построены таким образом, что в соответствии с твоим состоянием здоров и до того звания, которое у тебя есть, ты можешь быть признан в определенной степени пригодности к военной службе", — объясняет Ляшенко.

То есть сначала в течение трех месяцев будут разработаны изменения к этим приказам. Тогда начнется процедура пересмотра.

"Будет понятно, по каким критериям. То есть там в зависимости от функционального состояния организма от влияния удержанных повреждений на его состояние определяется категория пригодности к военной службе", — объясняет Ляшенко.

Временные рамки

Закон вступит в силу через 30 дней после подписания президентом Владимиром Зеленским. Это 4 мая.

Кроме того, у Кабмина три месяца на разработку изменений в эти приказы.

Что изменится для гражданских

Ограниченно пригодные военнообязанные, которые не служат на этот момент, скорее всего, снова получат повестки.

В законе прописано, что есть 9 месяцев со дня вступления в силу, чтобы пройти повторный осмотр. Но есть нюанс. В законе не прописано то, что человек обязан явиться сам, объяснила юрист Анна Ляшенко. Поэтому после повестки.

"Там такая ситуация, что им, скорее всего, будут изданы новые повестки и они опять-таки пройдут ВВК. Я не вижу, там же не написано, что появиться в течение такого-то срока. Если бы законодатель внес такую норму, мы бы понимали, что у них возникает обязанность появиться в течение определенного времени", — говорит юрист.

Те, кто прямо сейчас проходит ВВК, будут признаны ограниченно пригодными. Если эти военнообязанные будут мобилизованы – после того, как закон с новым приказом заработают, их на ВВК направит воинская часть.

Если эти военнообязанные не будут мобилизованы – в течение 9 месяцев получат повестку на новое прохождение ВВК.

Военные лишатся доплат?

На военных это сказывается больше, говорит юрист. Во-первых, у нас ограниченно пригодные раненые, защищавшие Родину. А сейчас выведены за штат.

"Они получают сейчас оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет, а также дополнительную награду в размере 20 тыс. 100 грн. Если мы теряем статус ограниченно пригодного, то, соответственно, этой доплаты больше не будет", — прогнозирует Ляшенко.

Те, кто в строю – будут получать обычное денежное довольствие.

Во-вторых, это сказывается и на переводе. К примеру, если ограниченно подходящий человек служит в ДШУ и подал рапорт на эту пригодность, то еще успеет перевестись.

"Итак, так как степень установлена, рапорт подан, то перевод должен происходить дальше", — говорит юрист.

Демобилизованным будет также касаться норма о ВВК.

Как проходят ВВК те, кто на передовой?

Пока не разработаны новые приказы о прохождении ВВК. Но, скорее всего, это будет группами и контролируется, но будет касаться лишь ограниченно пригодных.

Напомним, что 2 апреля президент Украины Владимир Зелинский подписал сразу несколько важных законопроектов по мобилизации. Подробнее о них вы можете прочесть в нашем материале.