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Отправка войск НАТО в Украину: Столтенберг выступил с заявлением, а в Кремле уже напряглись

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Отправка войск НАТО в Украину: Столтенберг выступил с заявлением, а в Кремле уже напряглись Новость обновлена 27 февраля 2024, 12:34

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заявления президента Франции Эммануэля Макрона подчеркнул, что Альянс не собирается отправлять своих военных в Украину. В то же время в Кремле уже отреагировали на эту новость.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что если это произойдет, придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО.

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