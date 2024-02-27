Отправка войск НАТО в Украину: Столтенберг выступил с заявлением, а в Кремле уже напряглись

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заявления президента Франции Эммануэля Макрона подчеркнул, что Альянс не собирается отправлять своих военных в Украину. В то же время в Кремле уже отреагировали на эту новость.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что если это произойдет, придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО.

Новость дополняется…