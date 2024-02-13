Укр

Одна из категорий граждан снова может получить отсрочку от призыва

Автор
Ульяна Виноградова Ульяна Виноградова
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Правку должен рассмотреть профильный комитет Новость обновлена 13 февраля 2024, 18:38
Правку должен рассмотреть профильный комитет. Фото Социальные сети

Речь идет об аспирантах-контрактниках

В Украине могут измениться правила мобилизации. Одна из категорий граждан снова может получить отсрочку от призыва.

Об этом сообщил народный депутат Роман Грищук в Telegram. По его словам, в законопроект о мобилизации была подана правка о возвращении аспирантам-контрактникам отсрочки от призыва на военную службу.

"Только что комитет образования на своем заседании принял предложение подать комитетскую правку об исключении нормы об аспирантах-контрактниках", — написал Грищук.

Теперь эту правку должен рассмотреть профильный комитет по национальной обороне и разведке.

Отметим, что получить отсрочку от мобилизации, среди прочего, смогут преподаватели, ученые и некоторые студенты.

В частности, призывать на войну не будут докторантов и лиц, зачисленных в интернатуру, а также соискателей профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме образования и получают уровень образования выше, чем их предыдущий. При этом аспиранты, обучающиеся на платной основе, будут подлежать мобилизации.

Также отсрочку от службы могут получить:

  • научные и научно педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования; научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;
  • педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования;
  • заведений общего среднего образования.

Важной деталью является то, что для получения отсрочки преподаватель должен работать в заведении не менее 0,75 ставки.

Ранее "Телеграф" писал, что в доработанной версии законопроекта были изменены положения об отпусках для военнослужащих, а также основания для увольнения из армии и возможность демобилизации во время действия военного положения.

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#Студент #Призыв #Мобилизация #Украинна #Аспирант #Проєкт