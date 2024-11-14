"Не відповідає сучасним викликам": у Третьій штурмовій висловилися з приводу розформування ТЦК

Командири Третьої окремої штурмової вважають, що розформування ТЦК не вирішить проблему мобілізації

Нещодавні повідомлення про можливість розформування в Україні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки викликали активні обговорення у суспільстві. Водночас військові переконані, що цим не можна вирішити проблему мобілізації.

Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" заявив командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Кухарчук. За його словами, потрібні комплексні рішення щодо реорганізації всієї структури Збройних сил України.

Кухарчук зазначив: нинішня структура української армії не відповідає тим викликам, з якими зіткнулася Україна після 24 лютого 2022 року. Причина полягає в тому, що характер російсько-української війни змінився з 2014 року.

Ідею народних депутатів щодо розформування ТЦК Кухарчук назвав популізмом.

"Це абсолютно хибна стратегія, яка не приведе нас нікуди. Якщо вже говорити про якусь правильну стратегію, то правильна стратегія полягала б у повній реорганізації структури ЗСУ", — каже військовий.

Тим часом заступник командира 3-ї ОШБр та колишній командир полку "Азов" Максим Жорін написав у Telegram, що рекрутингові центри не вирішать проблеми мобілізації, оскільки в масштабах держави рекрутинг полегшує процес мобілізації, але не замінює його.

Жорін пише, що на одній позитивній мобілізації "виїхати" не вийде, адже жодна велика війна не вигравалася лише за рахунок добровольців. Він вважає, що рекрутинг та мобілізація мають бути інтегровані в єдину систему — лише тоді можна говорити про ефективність процесу.

Також Жорін наполягає на необхідності змінити ставлення громадян України до мобілізації. Йдеться не лише про інформаційну кампанію, а й про якість підготовки населення до війни. Люди, які отримали якісну підготовку, не лише набувають необхідних навичок, а й у них з'являється мотивація боротися та вижити.

"Той, хто пройшов підготовку, втрачає страхи, повʼязані з війною та службою, розуміє всі реалії вже набагато краще. Мілітаризоване суспільство й масова підготовка — це питання виживання та морального-вольового стану всієї країни", — написав Жорін.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, нардеп назвав три фактори, які можуть прискорити мобілізацію.