У Німеччині хочуть скоротити допомогу Україні: названі причини

Країна виділить 4 млрд євро

У 2025 році Німеччина має намір скоротити військову допомогу Україні. Уряд планує виділити країні 4 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що цього року Німеччина виділила Україні приблизно 8 млрд євро.

Зазначається, що найбільша економіка єврозони уникла рецесії на початку року, проте її зростання виявилося повільнішим, ніж очікувалося. Уряд Німеччини, як і Великої Британії та Франції, щосили намагається закрити бюджетну діру.

Бюджет на 2025 містить середньострокове фінансове планування до 2028 року. Саме тоді має закінчитись спеціальний фонд збройних сил, необхідний для досягнення мінімальних цілей витрат НАТО.

У 2028 році в регулярному бюджеті буде дефіцит у розмірі 39 млрд євро, а для досягнення мети НАТО без спеціального фонду буде потрібно 28 млрд євро, повідомили джерела в Міністерстві фінансів. За даними джерел, у 2026 та 2027 роках буде дефіцит фінансування у розмірі 13 млрд євро.

Раніше Міністерство оборони Німеччини направило уряду запит на додаткові 3,8 млрд євро. Їх хочуть витратити на озброєння та боєприпаси як для України, так і для Бундесверу.

Також наголосимо, що Німеччина може допомогти Україні повернути чоловіків. Це можливо, якщо від Києва надійде запит.