Тисячі вже в ЗСУ: у Мін'юсті розповіли, як просувається мобілізація засуджених в Україні

Після того, як в Україні дозволили мобілізовувати засуджених, вже понад 2750 в'язнів прийняли рішення вступити до лав Збройних сил України добровільно. Загалом перший етап мобілізації ув'язнених може принести ЗСУ понад 4000 добровольців, які змінять тюрму на окопи.

Про це пише американське видання The Washington Post із посиланням на міністра юстиції України Дениса Малюську. Він зазначив, що армія отримує солдатів, мотивація яких вища, ніж у мобілізованих.

"Мотивація наших в’язнів сильніша, ніж у наших звичайних солдатів… Їхнє звільнення – це лише частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перегорнути сторінку", – зазначив він.

Втім, з проходженням служби у рекрутів будуть нюанси. Так, служити вони будуть тільки у підрозділах, які сформовані з таких самих ув'язнених. Але керувати ними будуть виключно кадрові військові ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволяє мобілізацію засуджених для захисту від російської агресії. Пізніше документ підписав президент Зеленський. Вже наприкінці травня в Україні почали надавати ув'язненим дозволи на мобілізацію до Збройних сил. При цьому для засуджених буде діяти умовно-дострокове звільнення від покарання за умови проходження ними військової служби.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що понад 3000 ув’язнених подали заяви на отримання умовно-дострокового звільнення для того, щоб брати участь в обороні України. Вони готові приєднатись до лав ЗСУ.