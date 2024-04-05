Результати удару вражають: на російському аеродромі Морозовськ знищено кілька літаків
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Атаку на російський аеродром Морозовськ провела СБУ разом з військовими та Силами оборони. За попередніми даними, знищено щонайменше 6 літаків.
Як розповіли проінформовані джерела "Телеграфа", на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 — саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.
"Результати спільної спецоперації вражають — знищено щонайменше 6 військових літаків рф, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 військових рашистів стали "двухсотими" чи "трьохсотими"", — повідомили наші джерела.
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