Йдеться про аспірантів-контрактників

В Україні можуть змінитися правила мобілізації. Одна з категорій громадян знову може отримати відстрочку від призову.

Про це повідомив народний депутат Роман Грищук у Telegram. За його словами, до законопроекту про мобілізацію подали правку про повернення аспірантам-контрактникам відстрочки від призову на військову службу.

"Щойно комітет освіти на своєму засіданні прийняв пропозицію подати комітетську правку про виключення норми про аспірантів-контрактників", — написав Грищук.

Тепер цю правку має розглянути профільний комітет з питань національної оборони та розвідки.

Зазначимо, отримати відстрочку від мобілізації, серед іншого, зможуть викладачі, науковці та деякі студенти.

Зокрема, призивати на війну не будуть докторантів і осіб, які зараховані до інтернатури, а також здобувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою освіти і здобувають рівень освіти вищий, за їх попередній. При цьому, аспіранти, що навчаються на платній основі, підлягатимуть мобілізації.

Також відстрочку від служби можуть отримати:

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової вищої освіти; наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

закладів загальної середньої освіти.

Важливою деталлю є те, що для отримання відстрочки викладач повинен працювати в закладі не менше ніж на 0,75 ставки.

Раніше "Телеграф" писав, що у доопрацьованій версії законопроєкту були змінені положення про відпустки для військовослужбовців, а також підстави для звільнення з армії та можливість демобілізації під час дії воєнного стану.