Вручення повістки під час відпустки: юрист розповів, як поводитися

Отримати повістку можна і в готелі на відпочинку

В Україні до середини лютого 2024 року триває дія військового стану та загальної мобілізації, а це означає, що військовозобов’язані чоловіки продовжать отримувати повістки і в 2024 році. Вручити її можуть у будь-якому громадському місці, у тому числі і на відпочинку.

Адвокат юридичної консалтингової компанії "Де-юре" Юрій Сергієнко розповів, чи мають право співробітники ТЦК вручити повістку у відпустці. Він порадив українцям, як правильно поводитися в подібному випадку.

"Вимог щодо місця вручення повістки у законодавстві немає, якщо повістку вручають з дотриманням усіх вимог законодавства, то де її вручають — на вулиці, блокпості, у супермаркеті, готелі, санаторії чи будь-якому іншому місті, значення не має, це відповідає закону", — пояснює адвокат.

Він пояснив, що повістки можуть видавати органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату). При цьому Юрій Сергієнко зазначив, що коли співробітник поліції, представник територіальної оборони міста, ЗСУ, Національної гвардії намагаються вручити повістку, це незаконно.

Експерт підкреслив, що ні положення, ні закон "Про військовий обов’язок та військову службу" не припускають, що такі особи заповнюють і тим більше підписують повістку. Тому, якщо посадова особа формує повістку одразу перед вами, ви можете вважати вручення повістки незаконною, наголошує експерт.

"На практиці такі посадові особи мають при собі порожні бланки повісток. Їх вони заповнюють на місці, коли встановили особу людини. І хоча на такому порожньому порядку вже може стояти підпис керівника територіального центру комплектування (військовокомата), його заповнення безпосередньо при вас є незаконним" — сказав адвокат.

Він пояснив, що в такому разі рішення про виклик особи тоді фактично приймає не керівник територіального центру комплектування, а посадова особа військкомату чи органу місцевого самоврядування. А вони мають право лише доставляти та вручати повістки.

Раніше "Телеграф" повідомив, що не встигли українці оговтатися від новин про подальше зниження мобілізаційного віку та заклик на фронт інвалідів, як новий законопроект №10378 про мобілізацію заграв ще яскравішими фарбами. Виявляється, автори реформи планують змусити всіх військовозобов’язаних пройти "переідентифікацію" до ТЦК.